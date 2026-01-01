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5:0 Великолепная пятёрка. Победный юбилейный концерт
Киноафиша 5:0 Великолепная пятёрка. Победный юбилейный концерт

5:0 Великолепная пятёрка. Победный юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Анастасии Мазанкиной «5:0 Великолепная пятёрка»

На следующий день после Дня рождения, 29 сентября 2026 года, пройдет Победный юбилейный концерт выдающейся пианистки Анастасии Мазанкиной. Концерт под названием «5:0 Великолепная пятёрка» обещает стать ярким событием музыкальной жизни города.

О Анастасии Мазанкиной

Анастасия Мазанкина – не просто талантливая пианистка, но и общественный деятель, президент Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ». Она также руководит Творческим объединением «Нота бене!/Nota bene!», организует музыкальные фестивали и конкурсы, что делает её центральной фигурой в культурной среде.

Участники концерта

На сцене, помимо именинницы, выступят лауреаты международных конкурсов и оперные певцы:

  • Мария Литке – заслуженная артистка Санкт-Петербурга, руководитель Вокальной школы имени Ирины Богачёвой и старший преподаватель СПБГК им. Римского-Корсакова.
  • Владислав Мазанкин – ведущий солист театра «Санкт-Петербург опера», тенор.
  • Лада Норден – молодая и талантливая сопрано, восходящая звезда оперной сцены.

В их исполнении прозвучат шедевры мировой вокальной музыки, что сделает вечер особенным для всех любителей искусства.

Программа вечера

Чтецом на концерте выступит Михаил Николя, который прочитает «Пушкинские жемчужины». В его исполнении прозвучат весёлые анекдоты «Граф Нулин» и «Домик в Коломне» в сопровождении фортепианных миниатюр.

Анастасия Мазанкина не только будет играть на рояле, но и вести концерт, делясь увлекательными историями из своей творческой жизни. Этот вечер несомненно останется в памяти зрителей надолго!

Купить билет на концерт 5:0 Великолепная пятёрка. Победный юбилейный концерт

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В других городах
Сентябрь
29 сентября вторник
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1300 ₽

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