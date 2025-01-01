Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
50 оттенков новогодней ночи
Киноафиша 50 оттенков новогодней ночи

Спектакль 50 оттенков новогодней ночи

Постановка
The Театр 18+
Возраст 18+

О спектакле

Искрометная комедия «50 оттенков новогодней ночи» в Уфе

Они - идеальная пара, живущая своей совершенной жизнью. Но однажды происходит нечто неожиданное, что меняет всё. Это не просто событие, а волшебная новогодняя ночь. Ночь, полная абсурдных ситуаций, откровенных признаний и щепотки магии.

Блестящие наряды осыпаются, как конфетти, раскрывая скрытые чувства и эмоции. Зритель станет свидетелем почти серьезного разговора, который вы могли бы завести с близким человеком после третьего бокала шампанского. Разговор будет серьезным, но лишь до того момента, когда смех, подобный урагану, снесет ваши опасения.

Неожиданные повороты сюжета

«50 оттенков новогодней ночи» - это не просто комедия, а яркая история о том, что даже идеальные пары сталкиваются с неидеальными моментами. Каждый персонаж этой пьесы проходит через опасные и весёлые испытания, показывая, что настоящие чувства могут проявляться в самых неожиданных ситуациях.

Почему стоит увидеть этот спектакль

Комедия сочетает в себе остроумие, юмор и магию, что делает её ярким событием театрального сезона. Искрометные диалоги и блистательная игра актеров оставят у зрителей незабываемые впечатления и заряд позитива. Не упустите шанс увидеть эту захватывающую историю, которая напомнит о том, что даже в идеальной жизни есть место для веселья и смеха!

Купить билет на спектакль 50 оттенков новогодней ночи

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
22 декабря понедельник
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
23 декабря вторник
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
24 декабря среда
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
25 декабря четверг
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
29 декабря понедельник
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
30 декабря вторник
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
4 января воскресенье
18:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
5 января понедельник
18:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
6 января вторник
18:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
7 января среда
18:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽
8 января четверг
18:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Подыскиваю жену, недорого!
16+
Комедия
Подыскиваю жену, недорого!
6 февраля в 19:00 Уфимский ГДК
от 1200 ₽
Горе от ума
16+
Драма
Горе от ума
28 января в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 600 ₽
Дюймовочка и принц
12+
Драма
Дюймовочка и принц
24 декабря в 11:30 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше