О концерте

Группа «5 Стихий» в клубе «Twenty One Club»

В клубе «Twenty One Club» на Новом Арбате в Москве пройдет выступление группы «5 Стихий». Этот коллектив уже завоевал сердца слушателей своим уникальным сочетанием рок-музыки и поэтического текста.

Знаковые композиции

Среди наиболее популярных песен группы можно выделить «Песня о любви», «Солнце», «Сердце» и «Ты и я». Каждая из них заслуживает внимания не только за музыкальное оформление, но и за глубокие, наполненные смыслом тексты.

Для кого этот концерт?

Концерт будет особенно интересен поклонникам рок-музыки с литературным оттенком. Здесь можно будет услышать не только знакомые хиты, но и новые композиции, которые группа готовит для своих слушателей.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых музыкантов и насладиться прекрасной атмосферой, которую создаст группа «5 Стихий». Приходите поддержать любимую команду и открыть для себя новые музыкальные грани!

Апрель
25 апреля суббота
18:00
Twenty One Club Москва, Н.Арбат, 21

