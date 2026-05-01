Постановка
Кот Вильям 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «5 центов» в Театре «Кот Вильям»

Приглашаем юных зрителей от 8 лет и их родителей на увлекательный спектакль «5 центов», который пройдет в Театре «Кот Вильям». Это особенная история о дружбе, способной преодолеть любые преграды.

О чем спектакль?

Вы когда-нибудь задумывались о своих друзьях детства? О тех, с кем покоряли мир, искали приключения и делили радости? «5 центов» — это повествование о дружбе, которая проходит испытания временем. В центре сюжета — два друга, которые, несмотря на разницу в десятилетиях, сохраняют истинные чувства и преданность друг другу.

Необычная дружба

Спектакль подчеркивает, что восприятие дружбы может быть огромным и многогранным, как сама вселенная. Это не просто история о детской привязанности, но и о том, как дружба может продолжаться всю жизнь, обогащая каждое мгновение.

Поддержка культуры

Спектакль поставлен при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, что подчеркивает важность театрального искусства для формирования чувств и ценностей у подрастающего поколения.

Не упустите возможность прикоснуться к этой трогательной истории о дружбе!

Май
31 мая воскресенье
14:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1800 ₽

