#4стула
Билеты от 1600₽
Киноафиша #4стула

Спектакль #4стула

16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «#4стула». Поэзия любви и женственности от Независимого театрального проекта «Хористики»

Спектакль «#4стула» является визитной карточкой проекта Хористки. Это уникальное объемное прочтение русской классической поэзии, представленное в стильной минималистичной постановке.

В центре сюжета — история о любви, рассказанная словами великих авторов. Четыре актрисы, под аккомпанемент живой гитары, проходят путь от юности до зрелости, переживая все формы этого главного чувства на земле.

Эмоции и чувственность

Спектакль наполнен чувственностью и эмоциональностью, а живые ритмы гитары создают уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться красотой русской поэзии в ёмком рассказе, который длится всего один час и пятнадцать минут. Это история о главном, рассказанная без лишних слов.

Интересные факты

  • Спектакль «#4стула» уже успел завоевать признание зрителей и критиков за свою оригинальность и глубину.
  • Проект Хористки активно поддерживает женские голоса в театре, предоставляя платформу для талантливых актрис.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и эмоций. Приходите на спектакль «#4стула» и откройте для себя новые грани любви и женственности.

Купить билет на спектакль #4стула

Октябрь
18 октября суббота
19:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1600 ₽

Фотографии

#4стула #4стула #4стула #4стула #4стула

