Спектакль «#4стула» является визитной карточкой проекта Хористки. Это уникальное объемное прочтение русской классической поэзии, представленное в стильной минималистичной постановке.
В центре сюжета — история о любви, рассказанная словами великих авторов. Четыре актрисы, под аккомпанемент живой гитары, проходят путь от юности до зрелости, переживая все формы этого главного чувства на земле.
Спектакль наполнен чувственностью и эмоциональностью, а живые ритмы гитары создают уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться красотой русской поэзии в ёмком рассказе, который длится всего один час и пятнадцать минут. Это история о главном, рассказанная без лишних слов.
Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и эмоций. Приходите на спектакль «#4стула» и откройте для себя новые грани любви и женственности.