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4SGM
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Киноафиша 4SGM

4SGM

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Новое звучание абстрактного андеграунд-рэпа

Группа 4SGM, известная своей уникальной интерпретацией абстрактного андеграунд-рэпа, готовит интересный спектакль, который обязательно стоит посетить всем любителям театра и оригинальной музыки. Эта московская команда привносит в свое творчество философские идеи и социальные темы, создавая глубокие и многослойные композиции.

Философские и восточные мотивы

Творчество 4SGM тесно связано с философскими размышлениями Ницше, Фромма и Бодрийяра, а также восточной мудростью дзен-буддизма и даосизма. Эти глубокие отсылки делают их музыке не только интересной, но и поучительной, исследуя сложные вопросы бытия и общества.

Социальные темы в искусстве

Группа активно затрагивает остросоциальные проблемы, обращая внимание на бытовые реалии и переживания людей в современной России. Их работы насыщены яркими образами и городскими зарисовками, что позволяет зрителям не только слушать, но и чувствовать знакомые жизненные моменты.

Не пропустите возможность стать частью первого спектакля 4SGM. Это не просто концерт, а шанс увидеть и услышать глубокие идеи, которые заставят задуматься о важном.

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Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Китайский летчик Джао Да Москва, Лубянский пр., 25, стр. 1

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