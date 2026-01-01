4n Way
12+
О концерте

Сольное выступление 4n Way в Краснодаре

Не упустите возможность увидеть живое выступление 4n Way в Краснодаре! Это уникальный артист, чья музыка завоевала сердца слушателей по всей стране. На концерте будут исполнены такие замечательные треки, как «Куда-нибудь», «Преследование 8:08», «Свитер MARNI», «Устал извиняться» и многие другие хиты.

Выступление 4n Way обещает быть незабываемым. Артист известен своим оригинальным стилем и харизмой, что делает каждое его появление на сцене настоящим событием. Не упустите шанс насладиться музыкой вживую и зарядиться позитивом на весь день.

Приходите и поддержите одного из самых интересных музыкальных исполнителей современности!

Июнь
13 июня суббота
18:00
Mishkin & Mishkin Краснодар, Лаперуза, 3
от 890 ₽

В ближайшие дни

Celeste
18+
Рок

Celeste

30 мая в 19:30 Sgt. Peppers Bar
от 2000 ₽
Spiritual Seasons
18+
Фолк

Spiritual Seasons

28 мая в 20:00 The Rock Bar
от 1200 ₽
Исторически сложилось
18+
Юмор

Исторически сложилось

28 мая в 21:00 The Rock Bar Small Stage
от 500 ₽
