4К & Восточный Округ

Совместный концертный тур уральских коллективов «4K» и «Восточный Округ»

Не пропустите захватывающий концерт двух известных уральских групп — «4K» и «Восточный Округ». В рамках тура «ЧеКаВО» музыканты представят свои легендарные хиты, а также эксклюзивные совместные треки, которые порадуют преданных поклонников.

Что вас ожидает?

Гостей концерта ждёт уникальная автограф-фотосессия, на которой вы сможете пообщаться с музыкантами и запечатлеть этот момент на фотографии. Также доступны различные категории билетов, включая VIP с комфортными местами за столом.

Кому понравится?

Концерт станет настоящим праздником для фанатов мощной музыки и почитателей творчества обоих коллективов. Подготовьтесь к энергичной программе и незабываемым впечатлениям!