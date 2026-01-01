Оповещения от Киноафиши
О концерте

Совместный концертный тур уральских коллективов «4K» и «Восточный Округ»

Не пропустите захватывающий концерт двух известных уральских групп — «4K» и «Восточный Округ». В рамках тура «ЧеКаВО» музыканты представят свои легендарные хиты, а также эксклюзивные совместные треки, которые порадуют преданных поклонников.

Что вас ожидает?

Гостей концерта ждёт уникальная автограф-фотосессия, на которой вы сможете пообщаться с музыкантами и запечатлеть этот момент на фотографии. Также доступны различные категории билетов, включая VIP с комфортными местами за столом.

Кому понравится?

Концерт станет настоящим праздником для фанатов мощной музыки и почитателей творчества обоих коллективов. Подготовьтесь к энергичной программе и незабываемым впечатлениям!

Купить билет на концерт 4К & Восточный Округ

Март
27 марта пятница
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2500 ₽
В других городах
Март
Апрель
28 марта суббота
19:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 2500 ₽
4 апреля суббота
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2500 ₽
11 апреля суббота
17:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2500 ₽
17 апреля пятница
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2500 ₽
18 апреля суббота
18:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2500 ₽
30 апреля четверг
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2500 ₽

