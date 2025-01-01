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48/50
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Спектакль 48/50

Постановка
Off-театр 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Комедия Петра Королева и Сергея Сахарова о хитросплетениях обмана

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие — сценическую композицию Петра Королева и Сергея Сахарова «Лавина лжи». Эта комедия погружает зрителей в мир, где одна ложь может вызвать настоящую бурю обмана.

Сюжет и особенности

В «Лавине лжи» разворачиваются забавные и одновременно правдоподобные ситуации. Каждая из них заставляет задуматься о том, как легко в жизни можно оказаться в центре запутанной истории. Чувство юмора помогает персонажам справляться с последствиями своих действий, но зрителям предстоит увидеть, как далеко может зайти ложь.

Почему стоит посетить?

Эта комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о морали и последствиях обмана. Смешанные эмоции и остроумные диалоги делают спектакль актуальным и интересным для широкой аудитории. Погружение в атмосферу театра подарит вам незабываемые впечатления.

Интересные факты

  • Петр Королев и Сергей Сахаров — известные театральные деятели, ранее работавшие над успешными проектами в различных жанрах.
  • Комедия «Лавина лжи» получила положительные отзывы на премьере, благодаря ярким персонажам и динамичному сюжету.
  • Спектакль включает в себя элементы импровизации, что делает каждое представление уникальным.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

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