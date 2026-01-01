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451
Киноафиша 451

Спектакль 451

Шоу-спектакль по мотивам знаменитого романа «451° по Фаренгейту» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Шоу-спектакль от союза артистов «ФОРМАЦИЯ» по мотивам романа-антиутопии знаменитого американского писателя Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» — это глубокая интеллектуальная драма, которая затрагивает актуальную тему духовной свободы в суровом мире, где окружение стремится сделать тебя кем-то другим.

Спектакль поражает эффектной сценографией, включая современные сценические световые решения и неожиданные спецэффекты. Яркая игра актеров, проникновенная музыка рок-группы «Индиалог», а также реквизит и костюмы, созданные талантливыми художниками Мариной Гаврилюк и Константином Мараховским, делают этот спектакль захватывающим зрелищем.

Режиссером этого потрясающего спектакля является Игорь Портянкин, который смог воплотить на сцене глубокий смысл и интригующий сюжет романа Брэдбери. «ФОРМАЦИЯ» представляет не просто спектакль, а настоящее художественное произведение, оставляющее после себя долгие размышления о свободе, индивидуальности и влиянии общества на человека.

В ролях
Режиссер спектакля: Игорь Портянкин
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