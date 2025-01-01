Меню
451 по Фаренгейту
Билеты от 1500₽
Киноафиша 451 по Фаренгейту

Спектакль 451 по Фаренгейту

Спектакль по одноименному роману Брэдбери с дидактическим уклоном.
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «451 градус по Фаренгейту» в Московском театре «Et Cetera»

В 60-е годы, когда в России появилась книга Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», она стала настоящим культурным феноменом. Люди передавали её из рук в руки, и сегодня, спустя сорок лет, Московский театр «Et Cetera» решил вновь обратиться к этому произведению. Адаптация спектакля позволяет зрителям увидеть, как предсказания знаменитого фантаста актуальны и в современном мире.

Сюжет и основные темы

Спектакль рассказывает о захватывающей истории, которая одновременно является остросюжетным детективом. Случайная встреча юной девушки и пожарного, сжигающего книги, становится катализатором изменений в их жизнях. В мрачном городе, где люди живут по чужим указаниям и лишь наблюдают за чужими переживаниями через экраны телевизоров, каждый, кто пытается вырваться из этой системы, оказывается в опасности.

Идеи Брэдбери на сцене

В своей повести Брэдбери описывает мир, в котором огонь, поглощая культуру, становится метафорой подавления человеческой свободы. Спектакль «Et Cetera» предоставляет зрителям возможность погрузиться в эту пугающе реальную атмосферу, где каждый момент может обернуться неожиданным бунтом. Это история прозрения, любви и стремления к свободе мысли и чувств.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть этот мощный спектакль, который ставит важные вопросы о нашем времени и о том, что значит быть свободным. Убедитесь сами, как мир Брэдбери оживает на сцене театра!

Режиссер
Адольф Шапиро
В ролях
Амаду Мамадаков
Игорь Яцко
Елизавета Рыжих
Александра Белоглазова
Андрей Кондаков

Расписание

11 октября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽
21 октября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽
22 октября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту 451 по Фаренгейту

