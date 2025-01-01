Меню
451 градус по фаренгейту
451 градус по фаренгейту

Спектакль 451 градус по фаренгейту

Постановка
Нити 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по роману Рэя Брэдбэри: реальность в эру фанатизма

Роман Рэя Брэдбэри о человечестве стал актуальным как никогда. Герои его произведения больше не вымышленные персонажи — они среди нас. Автор противопоставляет два мира: тех, кто сжигает книги, и тех, кто готов учить их наизусть. Обе стороны — это фанатики, готовые на всё ради своих целей. Возникает ключевой вопрос: «Что есть фанатизм? То, что разрушает, или то, что определяет нас?» Об этом размышляют создатели спектакля.

Об искусстве и системе

Режиссёр Вероника Мамонова говорит о спектакле: «Для меня это не о влиянии системы, а о создании собственной, где идея стоит выше жизни человека. Каждая концепция — это про созидание и создание. Это о человеке, для него и за него! Но у каждого свой выбор — тушить или сжигать».

Аутентичность и творчество

Театр «НИТИ» удивляет аутентичностью. Каждый персонаж, казалось бы, сошёл со страниц романа. Сцена, созданная руками участников театра, придаёт спектаклю необыкновенную атмосферу. Здесь мастерски переданы моменты душевных терзаний, сцены сожжений и погони. Метафоричность посылов и простота исполнения оставляют неизгладимый след в сердце зрителя. Это театр, где нет ничего лишнего, лишь безграничный талант и любовь к делу.

Отзыв зрителя

«Первый раз был в этом театре, и на уме лишь одно слово — восторг! За постановкой было интересно наблюдать. Благодаря великолепной игре труппы и особенностям сцены создаётся ощущение иммерсивности. Мне понравилось, вернусь ещё!» — делится впечатлениями Андрей Иккерт, зритель театра «НИТИ».

Команда спектакля

  • Режиссёр — Вероника Мамонова: художественный руководитель театра «НИТИ», член жюри различных фестивалей.
  • Художник-постановщик — Ксюша Чермак: студентка Ленинградского областного колледжа культуры и искусств.
  • Хореограф — Ольга Виноградова: выпускница Амстердамской академии искусств, участник танцевальных проектов.
  • Композитор — Тимур Сигидин: основатель лейбла «Sigimur», участник музыкальных проектов.

Действующие лица и исполнители

  • Монтэг — Алексей Артемов
  • Милли — Кристина Жаббарова
  • Битти — Олег Денисов
  • Клариса — Екатерина Щуко
  • Фабер — Дарья Клименко
  • Грэйнджер — Дарья Кожевникова
Режиссер
Вероника Мамонова
В ролях
Алексей Артемов
Кристина Жаббарова
Олег Денисов
Екатерина Щуко
Дарья Клименко

Купить билет на спектакль 451 градус по фаренгейту

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
7 февраля суббота
18:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1300 ₽

Фотографии

451 градус по фаренгейту 451 градус по фаренгейту 451 градус по фаренгейту 451 градус по фаренгейту 451 градус по фаренгейту

