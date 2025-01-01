Спектакль 451 градус по фаренгейту

Роман Рэя Брэдбэри о человечестве стал актуальным как никогда. Герои его произведения больше не вымышленные персонажи — они среди нас. Автор противопоставляет два мира: тех, кто сжигает книги, и тех, кто готов учить их наизусть. Обе стороны — это фанатики, готовые на всё ради своих целей. Возникает ключевой вопрос: «Что есть фанатизм? То, что разрушает, или то, что определяет нас?» Об этом размышляют создатели спектакля.
Режиссёр Вероника Мамонова говорит о спектакле: «Для меня это не о влиянии системы, а о создании собственной, где идея стоит выше жизни человека. Каждая концепция — это про созидание и создание. Это о человеке, для него и за него! Но у каждого свой выбор — тушить или сжигать».
Театр «НИТИ» удивляет аутентичностью. Каждый персонаж, казалось бы, сошёл со страниц романа. Сцена, созданная руками участников театра, придаёт спектаклю необыкновенную атмосферу. Здесь мастерски переданы моменты душевных терзаний, сцены сожжений и погони. Метафоричность посылов и простота исполнения оставляют неизгладимый след в сердце зрителя. Это театр, где нет ничего лишнего, лишь безграничный талант и любовь к делу.
«Первый раз был в этом театре, и на уме лишь одно слово — восторг! За постановкой было интересно наблюдать. Благодаря великолепной игре труппы и особенностям сцены создаётся ощущение иммерсивности. Мне понравилось, вернусь ещё!» — делится впечатлениями Андрей Иккерт, зритель театра «НИТИ».