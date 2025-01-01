Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
45 оттенков разного
Билеты от 1200₽
Киноафиша 45 оттенков разного

Спектакль 45 оттенков разного

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Ольги Тумайкиной

Ольга Тумайкина — одна из ведущих актрис Вахтанговского театра, известная своей многогранностью и мастерством. Её дебют на сцене состоялся с ролью Адельмы в легендарной постановке «Принцесса Турандот».

Яркие роли в театре

Актриса завоевала признание театральной публики благодаря своим впечатляющим ролям в ряде постановок. Среди них: Проня Прокоповна в «За двумя зайцами», Клариче в «Короле-олене», Полина Андреевна в «Чайке», Мадемуазель Жорж в «Фредерике, или Бульваре преступлений», Софья Фарпухина в «Дядюшкином сне», Кабаниха в «Грозе», Туанетта в «Мнимом больном», Кира в «Бенефисе» и Екатерина II в спектакле «Любовь у трона».

Популярность на телевидении

Широкую известность среди телезрителей Ольга Тумайкина приобрела благодаря участию в юмористическом шоу «Женская лига», где её талант и чувство юмора покорили зрителей.

Режиссер
Михаил Цитриняк
В ролях
Ольга Тумайкина
Андрей Булатов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1200 ₽

Фотографии

45 оттенков разного 45 оттенков разного

В ближайшие дни

Угощение для Змея Горыныча
6+
Детский Иммерсивный
Угощение для Змея Горыныча
24 августа в 12:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Музыка Победы
0+
Цирк
Музыка Победы
26 июля в 18:00 Цирк Никулина на Цветном бульваре
от 2000 ₽
Игроки. Иллюзия
16+
Комедия
Игроки. Иллюзия
4 октября в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше