Спектакль 45 оттенков разного

Творческий вечер Ольги Тумайкиной

Ольга Тумайкина — одна из ведущих актрис Вахтанговского театра, известная своей многогранностью и мастерством. Её дебют на сцене состоялся с ролью Адельмы в легендарной постановке «Принцесса Турандот».

Яркие роли в театре

Актриса завоевала признание театральной публики благодаря своим впечатляющим ролям в ряде постановок. Среди них: Проня Прокоповна в «За двумя зайцами», Клариче в «Короле-олене», Полина Андреевна в «Чайке», Мадемуазель Жорж в «Фредерике, или Бульваре преступлений», Софья Фарпухина в «Дядюшкином сне», Кабаниха в «Грозе», Туанетта в «Мнимом больном», Кира в «Бенефисе» и Екатерина II в спектакле «Любовь у трона».

Популярность на телевидении

Широкую известность среди телезрителей Ольга Тумайкина приобрела благодаря участию в юмористическом шоу «Женская лига», где её талант и чувство юмора покорили зрителей.