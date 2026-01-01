Спектакль о школьной жизни

«45 минут» — это необычный спектакль о школьной жизни, созданный детьми для детей. В постановке участвуют юные артисты от 9 до 15 лет — четвёртый курс Хулиганского проекта Упсала-Цирка. Они сами выбрали тему, которая их действительно волнует: школа.

Темы и идеи

Почему в школе нельзя играть? Почему еда в столовой так невкусна? Почему учителя требуют, чтобы их называли на «вы», в то время как они обращаются к детям на «ты»? Зачем учить стихи Пушкина, если можно прочитать их как рэп? Эти и другие вопросы, которые волнуют школьников, становятся основой для спектакля.

Режиссёр Лариса Афанасьева предлагает участникам посмотреть на школу с другой стороны. Например, войти и выйти из класса не обычным шагом, а с акробатическим кульбитом, или буквально встать на уши. Забыть голову дома, поднять лес рук и смело выразить свои мысли.

Формат спектакля

«45 минут» — это эксперимент, который разрушает привычные рамки и предлагает новый взгляд на школьные будни. Здесь нет строгих правил, вместо этого — свобода самовыражения, юмор и цирковые трюки. Спектакль становится диалогом на равных, где школьники сами определяют, как можно сделать по-другому.

Для кого спектакль?

Этот спектакль будет интересен и детям, и взрослым. Он позволяет заглянуть в мир подростков, их переживаний и вопросов. Это возможность увидеть школу глазами учеников и, возможно, пересмотреть свои взгляды на образование и взаимодействие с детьми.

«45 минут» — это не просто школьный спектакль, а настоящее цирковое шоу с элементами хулиганства и экспериментов. Это попытка изменить привычный уклад вещей и показать, что даже в школе можно найти место для творчества, свободы и равноправного диалога.