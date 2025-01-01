Медиаспектакль «4.48» по пьесе Сары Кейн

Медиаспектакль «4.48» представляет собой уникальное телесно-цифровое рассуждение. Его цель — исследовать возможности чувственного опыта и его границы. Основой для спектакля послужила пьеса «4.48 Психоз» английского драматурга Сары Кейн, известной своими глубокими и порой шокирующими работами.

Тематика и содержание

Авторы спектакля исследуют перформативность человеческого переживания и язык, с помощью которого мы пытаемся выразить эти переживания. В спектакле органично переплетаются визуальный и саунд-дизайн, создавая атмосферу, которая погружает зрителя в мир внутреннего конфликта.

Технические особенности

В спектакле активно используются элементы контраста: телесное против виртуального, высказывание против умалчивания. Главным перформером становится сам текст, который в сочетании с медиа-элементами создает многослойное восприятие.

Режиссура

Режиссером медиа-спектакля является Денис Протопопов, который известен своим нестандартным подходом к театральному искусству. Его работы часто поднимают сложные и актуальные темы, заставляя зрителей переосмысливать привычные представления о мире.

Не упустите возможность увидеть «4.48» и погрузиться в глубину человеческих переживаний. Этот спектакль станет настоящим открытием для всех любителей театра и современного искусства.