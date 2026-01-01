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42-й такт
Киноафиша 42-й такт

42-й такт

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер ко дню рождения Ростислава Колпакова

В Концертном зале «Колизей-арена» состоится уникальный концерт Ростислава Колпакова, посвящённый его дню рождения. Под названием «42-й такт» этот музыкальный вечер обещает стать настоящей радостью для фанатов творчества артиста и всех ценителей качественной музыки.

Каждая композиция в программе — это новая история, а каждая нота отражает любовь Ростислава к сцене, музыке и, что немаловажно, к зрителю. Концерт будет сочетать в себе разные музыкальные жанры, которые иллюстрируют жизненный путь артиста.

Жизнь Ростислава Колпакова можно сравнить с большой партитурой, где переплетаются крещендо побед, паузы ожидания, драматические кульминации и тихие такты памяти, написанные почти шёпотом. Этот музыкальный вечер — шанс не только услышать его лучшие произведения, но и оценить всю палитру чувств, которую способен передать артист.

15 сентября Ростислав Колпаков ждёт вас на своём концерте, где метроном уже начал отсчёт. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Купить билет на концерт 42-й такт

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В других городах
Сентябрь
15 сентября вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
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