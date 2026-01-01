Спектакль 41-нең көзендә / Осенью 41-го / Гастроли театра «НУР»

Осень 41-го: Гастроли театра «НУР»

Спектакль «Осенью 41-го» переносит зрителей в атмосферу тяжёлых дней 1941 года. В этом произведении мирные дни переплетаются с горькими воспоминаниями о первой встрече героев после столкновения с врагом на поле боя.

Хотя пути персонажей после этой судьбоносной встречи разошлись, она навсегда осталась в их сердцах. С течением времени фронтовики, живущие мирной жизнью, начинают искать друг друга. Судьбы героев сложились по-разному, но несмотря на многочисленные испытания, они сохранили истинные человеческие качества.

Спектакль рассказывает о настоящей дружбе и верности долгу, раскрывая внутренний мир людей, переживших войну.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви, потере и преданности, доведенную до знания о настоящей человечности в самые трудные времена.