41-нең көзендә / Осенью 41-го / Гастроли театра «НУР»
Киноафиша 41-нең көзендә / Осенью 41-го / Гастроли театра «НУР»

Спектакль 41-нең көзендә / Осенью 41-го / Гастроли театра «НУР»

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Возраст 12+

О спектакле

Осень 41-го: Гастроли театра «НУР»

Спектакль «Осенью 41-го» переносит зрителей в атмосферу тяжёлых дней 1941 года. В этом произведении мирные дни переплетаются с горькими воспоминаниями о первой встрече героев после столкновения с врагом на поле боя.

Хотя пути персонажей после этой судьбоносной встречи разошлись, она навсегда осталась в их сердцах. С течением времени фронтовики, живущие мирной жизнью, начинают искать друг друга. Судьбы героев сложились по-разному, но несмотря на многочисленные испытания, они сохранили истинные человеческие качества.

Спектакль рассказывает о настоящей дружбе и верности долгу, раскрывая внутренний мир людей, переживших войну.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви, потере и преданности, доведенную до знания о настоящей человечности в самые трудные времена.

 

Апрель
18 апреля суббота
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1200 ₽

