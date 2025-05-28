В Санкт-Петербурге пройдет уникальная мультимедийная выставка 404 Museum от известного дуэта медиахудожников 404.zero — Кристины Карпышевой и Александра Лециуса. Эти творцы завоевали признание благодаря своему технологичному подходу и аудиовизуальным проектам, основанным на генеративной графике, математике и программировании.
Дуэт 404.zero позиционирует себя как AV-архитекторы, создавая проекты, которые не только взаимодействуют с визуальной и звуковой средой, но и переосмысляют пространство, в котором они существуют. За последние пять лет художники представили свои работы на международных фестивалях, таких как MUTEK в Канаде и в таких знаковых местах, как токийская станция Сибуя и лондонский The Beams.
В России 404.zero представили лишь один полноценный проект — инсталляцию ARRIVAL, которая прошла в нижегородском пространстве ЦЕХ и петербургском Севкабель Порту, собрав более 17 000 зрителей.
Выставка 404 Museum впервые представляет три масштабные инсталляции, созданные специально для архитектуры Цистерны х Т-Банк. Эти работы объединяют в себе красоту математики, программирования и звукового дизайна. Лазеры, стробы и экраны гармонично встроены в пространство, подчеркивая его индустриальную мощь и создавая уникальную атмосферу, где исчезает грань между звуком, светом и пространством.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную выставку, которая обещает стать важным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга!