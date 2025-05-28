Мультимедийная выставка 404 Museum в арт-пространстве «Цистерна х Т-Банк»

В Санкт-Петербурге пройдет уникальная мультимедийная выставка 404 Museum от известного дуэта медиахудожников 404.zero — Кристины Карпышевой и Александра Лециуса. Эти творцы завоевали признание благодаря своему технологичному подходу и аудиовизуальным проектам, основанным на генеративной графике, математике и программировании.

Кто такие 404.zero?

Дуэт 404.zero позиционирует себя как AV-архитекторы, создавая проекты, которые не только взаимодействуют с визуальной и звуковой средой, но и переосмысляют пространство, в котором они существуют. За последние пять лет художники представили свои работы на международных фестивалях, таких как MUTEK в Канаде и в таких знаковых местах, как токийская станция Сибуя и лондонский The Beams.

В России 404.zero представили лишь один полноценный проект — инсталляцию ARRIVAL, которая прошла в нижегородском пространстве ЦЕХ и петербургском Севкабель Порту, собрав более 17 000 зрителей.

Выставка 404 Museum в Санкт-Петербурге

Выставка 404 Museum впервые представляет три масштабные инсталляции, созданные специально для архитектуры Цистерны х Т-Банк. Эти работы объединяют в себе красоту математики, программирования и звукового дизайна. Лазеры, стробы и экраны гармонично встроены в пространство, подчеркивая его индустриальную мощь и создавая уникальную атмосферу, где исчезает грань между звуком, светом и пространством.

Инсталляции выставки

JP LINE : Двухэтажный LED-экран создает плотную вертикальную проекцию, в которой графика взаимодействует с архитектурой и зрителями.

: Двухэтажный LED-экран создает плотную вертикальную проекцию, в которой графика взаимодействует с архитектурой и зрителями. 4.004 : Лазерно-стробовая инсталляция, выстроенная в четырех отверстиях на двух этажах. В туманной индустриальной тишине свет становится больше, чем просто освещением, формируя новое восприятие пространства.

: Лазерно-стробовая инсталляция, выстроенная в четырех отверстиях на двух этажах. В туманной индустриальной тишине свет становится больше, чем просто освещением, формируя новое восприятие пространства. No time I am here: Лазеры создают невидимую архитектуру, наполняя пространство тревожным, живым красным светом. Эта инсталляция фокусируется на состоянии, а не на движении, передавая ощущение сосредоточенности и внутренней тишины.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную выставку, которая обещает стать важным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга!