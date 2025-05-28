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404 Museum мультимедийная выставка x Т-Банк
Киноафиша 404 Museum мультимедийная выставка x Т-Банк

404 Museum мультимедийная выставка x Т-Банк

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийная выставка 404 Museum в арт-пространстве «Цистерна х Т-Банк»

В Санкт-Петербурге пройдет уникальная мультимедийная выставка 404 Museum от известного дуэта медиахудожников 404.zero — Кристины Карпышевой и Александра Лециуса. Эти творцы завоевали признание благодаря своему технологичному подходу и аудиовизуальным проектам, основанным на генеративной графике, математике и программировании.

Кто такие 404.zero?

Дуэт 404.zero позиционирует себя как AV-архитекторы, создавая проекты, которые не только взаимодействуют с визуальной и звуковой средой, но и переосмысляют пространство, в котором они существуют. За последние пять лет художники представили свои работы на международных фестивалях, таких как MUTEK в Канаде и в таких знаковых местах, как токийская станция Сибуя и лондонский The Beams.

В России 404.zero представили лишь один полноценный проект — инсталляцию ARRIVAL, которая прошла в нижегородском пространстве ЦЕХ и петербургском Севкабель Порту, собрав более 17 000 зрителей.

Выставка 404 Museum в Санкт-Петербурге

Выставка 404 Museum впервые представляет три масштабные инсталляции, созданные специально для архитектуры Цистерны х Т-Банк. Эти работы объединяют в себе красоту математики, программирования и звукового дизайна. Лазеры, стробы и экраны гармонично встроены в пространство, подчеркивая его индустриальную мощь и создавая уникальную атмосферу, где исчезает грань между звуком, светом и пространством.

Инсталляции выставки

  • JP LINE: Двухэтажный LED-экран создает плотную вертикальную проекцию, в которой графика взаимодействует с архитектурой и зрителями.
  • 4.004: Лазерно-стробовая инсталляция, выстроенная в четырех отверстиях на двух этажах. В туманной индустриальной тишине свет становится больше, чем просто освещением, формируя новое восприятие пространства.
  • No time I am here: Лазеры создают невидимую архитектуру, наполняя пространство тревожным, живым красным светом. Эта инсталляция фокусируется на состоянии, а не на движении, передавая ощущение сосредоточенности и внутренней тишины.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную выставку, которая обещает стать важным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽ 20:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽ 20:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽ 20:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Санкт-Петербург, 8 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Санкт-Петербург, 9 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Санкт-Петербург, 10 августа
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

В ближайшие дни

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Надежда Бей. Корпоирреальность
12 августа в 17:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
Мастер-класс «Космос в банке»
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Мастер-класс
Мастер-класс «Космос в банке»
2 августа в 17:00 Планетарий 1
от 1200 ₽
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
25 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
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Один шаг и ты оцифрован: новый проект в Цистерне
Один шаг и ты оцифрован: новый проект в Цистерне В Санкт-Петербург с новой экспозицией вернулись 404.zero. На выставке всего три инсталляции, но все они затягивают настолько, что зрители теряют счет времени.
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28 мая 2025 14:00
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