40 лет вместе с городом: юбилейная выставка в Новосибирском художественном музее

Новосибирский художественный музей рад представить выставку «40 лет вместе с городом», посвящённую юбилею Новосибирского метрополитена. Этот проект реализуется в сотрудничестве с МУП «Новосибирский метрополитен» и обещает стать знаковым событием для всех ценителей искусства и истории.

Экспонаты, которые рассказывают историю

На выставке будет представлено более 100 экспонатов, среди которых уникальные предметы, связанные с историей строительства метро. Это отбойные молотки, каски и другие реликвии, которые позволяют ощутить мощь труда метростроевцев. Особое внимание заслуживают «ключи от станций» - символические объекты, олицетворяющие каждую станцию и подчеркивающие их индивидуальность.

Документы и архивные материалы

В центре экспозиции находятся документы и фотографии из архивов Новосибирского метрополитена, фиксирующие этапы проектирования, строительства и первых лет работы подземки. Эти материалы раскрывают масштаб работы и атмосферу времени, наполненного верой в прогресс и будущее.

Искусство и метрополитен

В диалог с документальным архивом вступают произведения живописи и графики, в том числе работы из фондов Новосибирского государственного художественного музея. Знаменитые новосибирские художники, такие как Михаил Омбыш-Кузнецов и Татьяна Владова, расширяют визуальное и смысловое поле экспозиции. Например, диптих Михаила Омбыш-Кузнецова «Метро для Новосибирска» (1985) отражает ожидания новосибирцев перед открытием метро.

Значимым акцентом выставки становится макет рельефа для станции метро «Красный проспект» - работа Владимира Грачёва «Победный марш» (1985). Этот рельеф демонстрирует, как художественный образ становится частью архитектурной среды метрополитена.

Текущая значимость метрополитена

Выставка не только говорит о прошлом, но и подчеркивает значимость Новосибирского метрополитена в настоящем. Сегодня он остаётся важнейшей транспортной системой, определяющей ритм городской жизни и сохранившей в себе часть исторической памяти о технологическом развитии и повседневной жизни жителей мегаполиса.

Посещение выставки

Выставка будет открыта с 28 января по 22 февраля 2026 года по адресу: ул. Свердлова, 10. Приходите, чтобы узнать больше о нашей истории и культуре!