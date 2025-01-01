Спектакль 40 чертей и зеленая муха

Это добрая, смешная и чуть-чуть грустная история о детстве, когда всё вокруг казалось большим и прекрасным. В этом спектакле мы перенесемся в Италию, где мальчикам из одной школы повстречался молодой, но мудрый учитель. Он использует педагогические методы, которые не описаны ни в одном учебнике, а лишь подсказаны сердцем и любовью к детям.
Этот учитель умело превращает споры о сбитой мухе в способы поддержания дисциплины в классе. Он прощает ученикам отсутствие знаний по истории или географии в обмен на помощь товарищу и разучивание песенок, которые заставляют улиток вылезать из домиков, а божьих коровок – летать. В спектакле на глазах зрителей 40 чертей превращаются в обычных детей, для которых нет ничего важнее, чем первыми увидеть наступление весны.
Зрители станут свидетелями того, как мальчики завороженно смотрят на апельсин, вращающийся вокруг зажженной свечи, как земля вокруг солнца. Несмотря на то что учитель постарел, а его ученики давно выросли, воспоминания о детстве остаются в их памяти.
Режиссер Анастасия Старцева создала спектакль-воспоминание, который будет одинаково интересен детям и их родителям. В этом спектакле взрослые актеры не изображают детей, но каждый из них представит себя таким, каким он был в своем первом классе.
В ролях: Кирилл Фриц, Александр Карпов, Тимофей Греков, Тимофей Петров, Кирилл Лазарь, Иван Павлов, Виталий Сосой, Владимир Крутов, Евгений Сухотерин, Евгений Сизов, а также народный артист России Анатолий Звонов.
Не упустите возможность погрузиться в мир детских воспоминаний и пережить моменты, которые вернут вас в беззаботное время!