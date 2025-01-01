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40 чертей и зеленая муха
Киноафиша 40 чертей и зеленая муха

Спектакль 40 чертей и зеленая муха

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральное путешествие в детство на сцене Омского дома актера

Это добрая, смешная и чуть-чуть грустная история о детстве, когда всё вокруг казалось большим и прекрасным. В этом спектакле мы перенесемся в Италию, где мальчикам из одной школы повстречался молодой, но мудрый учитель. Он использует педагогические методы, которые не описаны ни в одном учебнике, а лишь подсказаны сердцем и любовью к детям.

Уникальные педагогические методы

Этот учитель умело превращает споры о сбитой мухе в способы поддержания дисциплины в классе. Он прощает ученикам отсутствие знаний по истории или географии в обмен на помощь товарищу и разучивание песенок, которые заставляют улиток вылезать из домиков, а божьих коровок – летать. В спектакле на глазах зрителей 40 чертей превращаются в обычных детей, для которых нет ничего важнее, чем первыми увидеть наступление весны.

Ностальгия о детстве

Зрители станут свидетелями того, как мальчики завороженно смотрят на апельсин, вращающийся вокруг зажженной свечи, как земля вокруг солнца. Несмотря на то что учитель постарел, а его ученики давно выросли, воспоминания о детстве остаются в их памяти.

Режиссер и актеры

Режиссер Анастасия Старцева создала спектакль-воспоминание, который будет одинаково интересен детям и их родителям. В этом спектакле взрослые актеры не изображают детей, но каждый из них представит себя таким, каким он был в своем первом классе.

В ролях: Кирилл Фриц, Александр Карпов, Тимофей Греков, Тимофей Петров, Кирилл Лазарь, Иван Павлов, Виталий Сосой, Владимир Крутов, Евгений Сухотерин, Евгений Сизов, а также народный артист России Анатолий Звонов.

Не упустите возможность погрузиться в мир детских воспоминаний и пережить моменты, которые вернут вас в беззаботное время!

Режиссер
Анастасия Старцева
В ролях
Кирилл Фриц
Александр Карпов
Тимофей Греков
Тимофей Петров
Кирилл Лазарь

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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