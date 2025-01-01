Меню
4 дня в 25 кадре
Билеты от 1000₽
Киноафиша 4 дня в 25 кадре

Спектакль 4 дня в 25 кадре

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Режиссер Евгений Каменькович
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля "4 дня в 25 кадре" в Мастерской Петра Фоменко

Не пропустите уникальную поэтическую мистерию, которая состоится в Мастерской Петра Фоменко! Спектакль "4 дня в 25 кадре" обещает погрузить зрителей в мир глубоких размышлений и эмоциональных переживаний.

О спектакле

Эта постановка состоит из двух частей, каждая из которых раскрывает разные грани жизни и восприятия реальности. В спектакле зрители станут свидетелями необычного соединения поэзии и визуального искусства — каждый кадр здесь как будто замедлен во времени, создавая неповторимую атмосферу.

Зачем идти на спектакль?

Новая работа театра — это не просто развлечение, это возможность задаться вопросами о смысле жизни и времени. Спектакль, созданный под руководством талантливого режиссера, вдохновит вас на новые размышления и подарит множество ярких эмоций.

Не пропустите этот удивительный спектакль!

Купить билет на спектакль 4 дня в 25 кадре

Сентябрь
Октябрь
18 сентября четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1500 ₽
19 сентября пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
24 сентября среда
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
2 октября четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
7 октября вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
12 октября воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
31 октября пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

