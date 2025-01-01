Спектакль 38 попугаев

Постановка по книге Григория Остера для всей семьи

«Какая хорошая мысль, можно я её ещё подумаю?» и «Но меня нельзя мерить половинами! Потому что я целый!» — эти фразы знакомы многим. Они стали неотъемлемой частью культуры благодаря книге Григория Остера, экранированной в 1976 году. Мультсериал о философских беседах любимых с детства героев завоевал мировую известность.

Сегодня это произведение не осталось без внимания и в театре «Поляна сказок». Здесь готовится удивительная постановка «38 попугаев», которая обещает стать настоящим праздником для зрителей.

Уникальная атмосфера джунглей

Для создания волшебного мира спектакля на сцене театра «Поляна сказок» были вырощены настоящие джунгли! Зрители смогут увидеть цветы, деревья и лианы, которые погружают в атмосферу приключений и новых открытий.

Забавные персонажи

На сцене вас встретят любимые персонажи — Удав, Мартышка и Попугай. Каждый из них поделится своей мудростью и humor, что сделает спектакль интересным как для детей, так и для взрослых.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность насладиться этой увлекательной постановкой! «38 попугаев» — это не просто спектакль, а настоящая театральная фантазия, которая оставит незабываемые впечатления.