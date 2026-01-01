Спектакль 38 попугаев, или Как мартышка вежливости училась

Интерактивный спектакль для детей в Екатеринбурге

Театр эстрады представляет интерактивный спектакль для детей по мотивам известного мультфильма. Это захватывающее представление обещает стать настоящим событием для юных зрителей.

Сюжет спектакля

Ловкая Мартышка потеряла свои фрукты, и ей предстоит преодолеть множество испытаний, чтобы вернуть их. На своем пути она научится измерять хвост удава, делать зарядку и, что самое главное, станет вежливой. В этом ей помогут верные друзья: Добрый Удав, Умный Слоник и Веселый Попугай, а также маленькие зрители.

Командные приключения

Зрителей ожидают увлекательные приключения в джунглях, живое общение с актерами и множество веселых игр. Этот спектакль отлично подойдет для того, чтобы совместно с ребенком научиться важным жизненным урокам, а также приятно провести время в театре.

Приходите в Театр эстрады и станьте частью яркой и увлекательной истории, полной смеха и радости!