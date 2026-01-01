«12 чемоданов. 1 история. Не о любви, о которой мы привыкли говорить»

Этот спектакль касается не романтических страстей, а глубокой темы прощания и расставания. В нем исследуется, как два близких человека становятся лишь приятными воспоминаниями друг о друге, когда не находят точек соприкосновения.

Тема расставания

Спектакль фокусируется на умении отпускать, даже когда чувства все еще сильны. Это не история ненависти, не драка посуды, а скорее размышление о том, что происходит, когда любовь уходит. Всё, что было между влюблёнными, хранится в их общем пространстве — в комнате, которая когда-то была домом. А также в 12 чемоданах, наполненных тем, что когда-то было важным и ценным.

Фантазия на сцене

Это спектакль-фантазия, где мысли становятся активными участниками действия. Герои учатся принимать реальность и сталкиваются с вопросами: что останется после расставания? Почему это происходит? Какова была цель встречи с этим человеком?

Творческая команда

Эту необычную интерпретацию подготовили режиссёры Дарья Чеботарёва и Мария Барабаш. Зрителей также ожидает музыкальное сопровождение от скрипача Павла Иваницкого, который добавит атмосферности и глубины в повествование.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и задуматься о своих собственных переживаниях и воспоминаниях.