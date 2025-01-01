3333. Презентация альбома «томно»

Сольный концерт группы 3333 в клубе Урбан

19 ноября в клубе Урбан пройдет сольный концерт группы 3333, где они представят свой новый альбом «томно». Эта молодая команда уже несколько лет привлекает внимание слушателей своим уникальным звучанием, сочетая элементы попа, инди и электронной музыки.

Яркие достижения

Группа 3333 стала финалистом шоу «Залетай в тренды» и известна как авторы музыки к популярным сериалам, таким как «ЮЗЗЗ» и «Там, где цветёт полынь». Их песня «Морали» стала заглавным саундтреком нового сериала «Хирург». Кроме того, они выступают на таких крупнейших фестивалях, как «Дикая мята», «Пикник Афиши» и «Солома».

Экспериментальный альбом

Новый альбом «томно» рассказывает истории о переменах и поиске себя. Он затрагивает темы сопротивления и принятия новой реальности, что делает его актуальным для сегодняшнего времени. Запись включает как новые композиции, так и знакомые хиты, которые уже успели завоевать любовь поклонников группы.

Не упустите возможность

Концерт в Урбан — это возможность первыми услышать новый альбом вживую и насладиться энергией популярных песен, которые уже заняли свои места в плейлистах слушателей. Не пропустите этот уникальный музыкальный опыт!