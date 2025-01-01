30 Seconds to Mars Tribute

Музыкальное событие года: трибьют 30 Seconds To Mars

Приготовьтесь погрузиться в мир музыки! В Рок-баре Треугольник состоится трибьют легендарной группы 30 Seconds To Mars. Этот вечер станет настоящим подарком для фанатов, ведь в программе — все самые известные хиты!

Энергия и атмосфера

Энергетика выступления покорит вас с первых аккордов. Готовьтесь к зажигательным мелодиям, которые зарядят вас на месяцы вперёд: от From Yesterday до Hurricane. Вокал и музыка поднимают настроение, создавая непревзойденную атмосферу единства.

Удобства и развлечение

Помимо музыки, вы сможете наслаждаться мастерством барменов Рок-бара, а также погрузиться в атмосферу Rockoteka от нашего DJ. Официанты позаботятся о вашем комфорте, чтобы вы могли продлить удовольствие от концерта в любое время.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного вечера! Разделите радость музыкального события с единомышленниками.