30 Seconds to Mars Tribute
Киноафиша 30 Seconds to Mars Tribute

30 Seconds to Mars Tribute

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальное событие года: трибьют 30 Seconds To Mars

Приготовьтесь погрузиться в мир музыки! В Рок-баре Треугольник состоится трибьют легендарной группы 30 Seconds To Mars. Этот вечер станет настоящим подарком для фанатов, ведь в программе — все самые известные хиты!

Энергия и атмосфера

Энергетика выступления покорит вас с первых аккордов. Готовьтесь к зажигательным мелодиям, которые зарядят вас на месяцы вперёд: от From Yesterday до Hurricane. Вокал и музыка поднимают настроение, создавая непревзойденную атмосферу единства.

Удобства и развлечение

Помимо музыки, вы сможете наслаждаться мастерством барменов Рок-бара, а также погрузиться в атмосферу Rockoteka от нашего DJ. Официанты позаботятся о вашем комфорте, чтобы вы могли продлить удовольствие от концерта в любое время.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного вечера! Разделите радость музыкального события с единомышленниками.

В других городах

Сочи, 7 сентября
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
16 сентября в 21:00 Menu Wine
от 1000 ₽
Григорий Лепс
12+
Эстрада Шансон
Григорий Лепс
8 сентября в 20:00 Фестивальный
от 4000 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп
Полина Гагарина
14 февраля в 20:00 Red Arena
Билеты
