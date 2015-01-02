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30-го мая
Киноафиша 30-го мая

Спектакль 30-го мая

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Женская версия «Иронии судьбы»

Фильм «30-го мая» напоминает женский вариант знаменитой картины «Ирония судьбы». Если там герои собирались мужским кругом в бане 31 декабря, то здесь всё действие происходит в салоне красоты, которым владеет одна из подруг.

День встречи

Дата встречи выбирается так, чтобы она подошла всем участницам. Но вместо привычного повода для застолья героини находят оригинальный способ: поднимают бокалы за памятные события, отмеченные на случайно выбранном листке отрывного календаря.

Ничего не предвещало сюрпризов

В этот раз календарь открылся на дате 30-е мая. На первый взгляд, это совершенно обычный день. Однако для собравшихся он неожиданно становится особенным, полным неожиданных событий и сюрпризов.

Режиссер
Сергей Газаров
В ролях
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Ольга Кузина
Ксения Худоба
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