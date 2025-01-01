Спектакль 3 пингвина 2 билета

Семейный спектакль-притча о вере и дружбе

Приглашаем вас на очень смешной и остроумный семейный спектакль-притчу, который расскажет историю трех закадычных друзей. Во время потопа у них оказалось всего два билета на Ноев ковчег, что ставит их перед непростым выбором. Спектакль легким и доступным языком поднимает важные темы дружбы, веры и выбора между правилами и голосом сердца.

Насыщенная программа

Вы сможете насладиться спектаклем 9 ноября в 11:30 и 13:30. После представления в 13:30 пройдет творческий мастер-класс для детей, на котором они научатся создавать забавные брошки в виде пингвинчиков. В то же время для взрослых состоится семинар с семейным психологом Ольгой Синяевой на тему воспитания детей.

Подарки для зрителей

Каждому зрителю будет любезно предложена возможность получить профессиональные фотографии в подарок, чтобы сохранить воспоминания об этом замечательном событии.