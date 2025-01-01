Меню
2x2 Saxophone Quartet и Яна Дельмас
6+
Зажигательные ритмы от 2×2 Saxophone Quartet

2×2 Saxophone Quartet — это квартет профессиональных саксофонистов из Санкт-Петербурга, который покоряет сердца слушателей, исполняя джазовые стандарты, популярную музыку, мелодии из кинофильмов и мюзиклов в оригинальной джазовой обработке. Среди выступающих — обворожительные солистки Лина Нова и Яна Дельмас.

Уникальный стиль и звучание

Главная особенность коллектива — фирменное «бигбэндовое» звучание, характерное для джазовых оркестров эпохи свинга. Зажигательные соло и блестящее исполнение tutti завораживают, особенно в композициях в стилях funk и fusion.

Состав и руководитель

Основной состав квартета включает четыре саксофониста (сопрано-, альт-, тенор- и баритон-саксофоны), ударные и бас. В расширенном составе к музыкальному коллективу присоединяются пианист и вокалист.

Руководит ансамблем саксофонист Николай Годына, который также является автором большинства аранжировок. Николай — талантливый музыкант, солист оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга» под управлением Г. Гольштейна и ансамбля «Кронверк-Брасс». Он также выступает как артист в музыкальных театрах «Балтийский Дом» и «Мюзик-Холл».

Не упустите шанс услышать этот удивительный музыкальный опыт, наполненный энергией и талантом!

Октябрь
28 октября вторник
20:00
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
от 700 ₽

