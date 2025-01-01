2Х2 Saxophone Orchestra. Романтическая коллекция и музыка Голливуда в сердце города

Блеск Голливуда в исполнении 2x2 Saxophone Orchestra

Приглашаем вас на яркую и праздничную программу от 2x2 Saxophone Orchestra и обворожительной Лины Новой. Вечер, полный музыки, знаменитых кинохитов и незабываемых эмоций, ждет вас!

Голливуд – фабрика грез

Американская киноиндустрия, с ее огромными белыми буквами на голливудских холмах, начала свое восхождение в 1923 году. С того времени она стала олицетворением мечты и роскоши, захватывая сердца миллионов зрителей. В этом мире царят талантливые актеры, сказочные истории и, конечно, музыка, которая поддерживает атмосферу невероятных переживаний.

Эмоции в каждом аккорде

Специально для вас 2x2 Saxophone Orchestra исполнит хиты американской эстрады и романтического джаза. Вы услышите классические и современные музыкальные произведения в джазовом обрамлении, а также сможете стать частью настоящей голливудской вечеринки:

Леонард Коэн — "Алиллуйя"

Джордж Гершвин — "Summertime"

Джон Кандер — "New-York, New-York" (из фильма «New-York»)

Генри Манчини — "Moon River"

Кэб Кэллоуэй — "Minnie the Moocher" (из фильма «Blues Brothers»)

Ренато Карозоне — "Tu Vuo fa’lAmericano" (из фильма «Талантливый мистер Рипли»)

Ирвинг Берлин — "Puttin' on the Ritz"

Хенрик Кузняк — "Va Bank" (из фильма «Ва банк»)

Луи Прима — "Sing, Sing, Sing"

Глен Миллер — "In the mood" (из фильма «Серенада Солнечной долины»)

Джордж Гершвин — "I Got Rhythm" (из фильма «Американец в Париже»)

Джеймс Браун — "I Feel Good"

Айра Ньюборн — "Think" (из фильма «The Blues Brothers»)

Исполнители

Среди участников концерта:

Лина Нова – вокал

Николай Годына – альт, сопрано саксофон

Виктор Архаров – альт саксофон

Артем Груша – тенор саксофон

Игорь Кузнецов – баритон саксофон

Станислав Колпаков – бас гитара

Максим Соболев – фортепиано

Дмитрий Сташкевич – ударные

Важно знать

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет.