2Х2 Saxophone Orchestra. Романтическая коллекция и музыка Голливуда в сердце города

Приглашаем вас на яркую и праздничную программу от 2x2 Saxophone Orchestra и обворожительной Лины Новой. Вечер, полный музыки, знаменитых кинохитов и незабываемых эмоций, ждет вас!
Американская киноиндустрия, с ее огромными белыми буквами на голливудских холмах, начала свое восхождение в 1923 году. С того времени она стала олицетворением мечты и роскоши, захватывая сердца миллионов зрителей. В этом мире царят талантливые актеры, сказочные истории и, конечно, музыка, которая поддерживает атмосферу невероятных переживаний.
Специально для вас 2x2 Saxophone Orchestra исполнит хиты американской эстрады и романтического джаза. Вы услышите классические и современные музыкальные произведения в джазовом обрамлении, а также сможете стать частью настоящей голливудской вечеринки:
Среди участников концерта:
Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет.