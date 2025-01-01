Спектакль «28 неделя» от театральной группы 2.8WE

Театральная группа 2.8WE была основана в 2025 году выпускницами ГИТИСа и представляет собой независимый проект, выросший из дружбы и общего стремления говорить на сцене искренне. Их дебютный спектакль под названием «28 неделя» погружает зрителей в камерную историю о женской дружбе, взрослении и уязвимости, а также о давлении гендерных ролей.

О чем спектакль?

Спектакль исследует, как сложно быть собой в условиях ожиданий окружающих. Здесь поднимается вопрос о том, как сохранить связь между людьми, когда форматы жизни меняются. «28 неделя» — это иммерсивный вечер, в который вплетены рефлексия, коктейли и DJ-сет, создающий атмосферу трепетной и нежной истории, наполненной острым юмором.

Оценка режиссёра

Постановка была доверена Ксении Жарковой, которая адаптировала пьесу современной американской писательницы Лоры Каннингем. Жаркова исследует тонкую грань между дружбой и предательством, карьерой и материнством, ожиданиями общества и личной свободой.

Главные героини

Главные героини спектакля — подруги в возрасте 25-35 лет, которые погружаются в воспоминания и сталкиваются с болезненными откровениями, ревностью и невысказанными обидами. Эта история о том, как женская дружба выдерживает испытания реальностью, а идеалы зачастую рушатся под давлением социальных стереотипов.

Обсуждение после спектакля

После завершения спектакля зрители смогут обсудить важные темы, поднятые в постановке, с психологом и фотографом Люсей Жариковой.

О режиссёре и команде

Ксения Жаркова является выпускницей ГИТИСа с богатым опытом работы как в государственных театрах, так и в независимых проектах. Она ведёт педагогическую практику и работает как с современными, так и с классическими текстами. Ксения — одна из победительниц режиссёрского конкурса при Театре им. Вахтангова.

Команда 2.8WoWe включает таких профессиональных актрис, как Екатерина Полякова, Диана Иноземцева, Екатерина Салина, Карина Кузьмина и Моряна Анттонен-Шестакова. Каждая из них имеет свой собственный опыт как на сцене, так и в жизни. Настоящее искусство для нас — это создание пространства, где можно говорить от себя и поддерживать друг друга.