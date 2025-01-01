Меню
28 дней
Билеты от 1900₽
Киноафиша 28 дней

Спектакль 28 дней

Постановка
Театр города М. 18+
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Смелая и честная трагикомедия о цикле, на котором строится жизнь каждой женщины.

Пьеса-номинант на премию «Золотая Маска» 2020
Этот смелый и честный спектакль исследует циклический процесс, на котором строится жизнь каждой женщины. Главная героиня — «Она» — переживает 28 дней менструального цикла, сталкиваясь с множеством различных ощущений и эмоций. Каждый этап цикла меняет её восприятие себя, партнёра, жизни и окружающего мира.

Темы спектакля
Тема пьесы затрагивает вопросы отношений женщины и общества, сексизма, дискриминации, абьюза, перинатального давления, стыда и страсти, надежд и страхов. Спектакль представляет собой современную трактовку древнегреческой трагедии, исследуя эти важные вопросы через призму личных переживаний и социальных норм.

В ролях
Лия Латыпова
Алина Трусевич
Лилит Карапетян
Татьяна Михалина
Екатерина Бычкова

Расписание

6 октября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:30 от 1900 ₽
7 октября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:30 от 1900 ₽

