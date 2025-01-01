Спектакль 28 дней

Женская природа. Постановка по пьесе Ольги Шиляевой

Приглашаем вас на захватывающую постановку «28 дней. Трагедия менструального цикла» по пьесе Ольги Шиляевой. Это уникальная работа, которая исследует женскую природу и сложности, с которыми сталкиваются женщины в своем внутреннем мире.

О чем спектакль?

Спектакль поднимает важные вопросы: где заканчиваются ваши собственные мысли и желания, и где начинается влияние гормонов и биологических процессов? Как отличить свои истинные потребности от предписаний, навязанных природой? Постановка заставляет задуматься о том, кто мы есть на самом деле, когда наш организм принимает решения за нас.

Создатели и актерский состав

Постановка реализована режиссером Михаилом Воронцовым. На сцене вы увидите талантливых актеров: Юлю Новикову, Наталью Рогову, Наталью Зиновьеву, Сергея Кучко, Севу Боброва и Александра Подковальникова.

Музыкальное сопровождение

Звуковое оформление спектакля включает песню «Кто я» в исполнении MARIA KON, стихи написаны Ники Турбиной. Особую атмосферу создают музыкальные композиции от Ксении Елисеевой, Саши Лексе, Virger, DJ Snake и Bomg, что делает спектакль не только зрелищным, но и музыкально насыщенным.

Не пропустите!

Этот спектакль — отличный повод задуматься о своей внутренней сущности и о том, как биологические процессы влияют на нашу жизнь. Откройте для себя новые грани женской природы и приходите на «28 дней. Трагедия менструального цикла»!