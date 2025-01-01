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Спектакль 28 дней

18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Женская природа. Постановка по пьесе Ольги Шиляевой

Приглашаем вас на захватывающую постановку «28 дней. Трагедия менструального цикла» по пьесе Ольги Шиляевой. Это уникальная работа, которая исследует женскую природу и сложности, с которыми сталкиваются женщины в своем внутреннем мире.

О чем спектакль?

Спектакль поднимает важные вопросы: где заканчиваются ваши собственные мысли и желания, и где начинается влияние гормонов и биологических процессов? Как отличить свои истинные потребности от предписаний, навязанных природой? Постановка заставляет задуматься о том, кто мы есть на самом деле, когда наш организм принимает решения за нас.

Создатели и актерский состав

Постановка реализована режиссером Михаилом Воронцовым. На сцене вы увидите талантливых актеров: Юлю Новикову, Наталью Рогову, Наталью Зиновьеву, Сергея Кучко, Севу Боброва и Александра Подковальникова.

Музыкальное сопровождение

Звуковое оформление спектакля включает песню «Кто я» в исполнении MARIA KON, стихи написаны Ники Турбиной. Особую атмосферу создают музыкальные композиции от Ксении Елисеевой, Саши Лексе, Virger, DJ Snake и Bomg, что делает спектакль не только зрелищным, но и музыкально насыщенным.

Не пропустите!

Этот спектакль — отличный повод задуматься о своей внутренней сущности и о том, как биологические процессы влияют на нашу жизнь. Откройте для себя новые грани женской природы и приходите на «28 дней. Трагедия менструального цикла»!

Режиссер
Михаил Воронцов
В ролях
Юлия Новикова
Наталья Рогова
Наталья Зиновьева
Сергей Кучко
Сева Бобров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20:00 от 1700 ₽

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