Концерт джаз-коллектива Jazzle.band в ресторане «Petter»

В ресторане «Petter» состоится незабываемый концерт джаз-коллектива Jazzle.band, созданного студентами музыкального училища эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных. Под руководством талантливой вокалистки Василисы Гончаровой этот оригинальный коллектив привнесёт в вечер атмосферу живой джазовой музыки.

О коллективе

Участники Jazzle.band представляют разные города, и их выступления отличаются яркими характерами, самобытностью и харизмой. Коллектив уже успел зарекомендовать себя на Московском джазовом фестивале и известных площадках Санкт-Петербурга, таких как JFC и The Hat.

Стиль и репутация

На фестивале White Nights in Kupchino музыканты продемонстрировали темперамент и неожиданные аранжировки, подтвердив свою репутацию в джазовом сообществе. Концерт Jazzle.band будет интересен как любителям джаза, так и тем, кто ценит импровизацию и самобытность в музыке.

Не упустите возможность насладиться вечером живого джаза в уютной атмосфере ресторана «Petter»!

Апрель
26 апреля воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стендап клуб представляет: стендап комики
18+
Юмор
Стендап клуб представляет: стендап комики
4 марта в 19:00 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
9 мая в 21:00 Comedy Hall
от 990 ₽
«Spiritual Seasons». День Святого Патрика в Москве.
12+
Фолк
«Spiritual Seasons». День Святого Патрика в Москве.
18 марта в 20:00 Дом винтажной музыки
от 1500 ₽
