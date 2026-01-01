Концерт джаз-коллектива Jazzle.band в ресторане «Petter»

В ресторане «Petter» состоится незабываемый концерт джаз-коллектива Jazzle.band, созданного студентами музыкального училища эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных. Под руководством талантливой вокалистки Василисы Гончаровой этот оригинальный коллектив привнесёт в вечер атмосферу живой джазовой музыки.

О коллективе

Участники Jazzle.band представляют разные города, и их выступления отличаются яркими характерами, самобытностью и харизмой. Коллектив уже успел зарекомендовать себя на Московском джазовом фестивале и известных площадках Санкт-Петербурга, таких как JFC и The Hat.

Стиль и репутация

На фестивале White Nights in Kupchino музыканты продемонстрировали темперамент и неожиданные аранжировки, подтвердив свою репутацию в джазовом сообществе. Концерт Jazzle.band будет интересен как любителям джаза, так и тем, кто ценит импровизацию и самобытность в музыке.

Не упустите возможность насладиться вечером живого джаза в уютной атмосфере ресторана «Petter»!