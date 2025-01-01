Новый этап в творчестве дуэта «25/17»

Развитие формации «25/17» проходило под знаком изменений. Начав с патриотического рэпа и традиционалистской риторики, дуэт омичей Андрея Позднухова и Антона Завьялова плавно переключился на более актуальные социальные и моралистские темы. Их критику власти сложно не заметить, особенно в свете современных реалий.

Музыкальная эволюция

Их творчество стало ближе к рок-музыке, что позволило расширить аудиторию и привлечь поклонников из разных музыкальных направлений. Взаимодействие с известными рок-музыкантами, такими как Дмитрий Ревякин, Александр Скляр и Константин Кинчев, сделало «25/17» заметными участниками музыкальных фестивалей, в частности, «Нашествия». Каждый их дуэт обогащает звучание и приносит новые эмоции.

Современный месседж

Тексты дуэта остросоциальные и актуальные, они затрагивают важные проблемы современности. Благодаря этому «25/17» удалось утвердиться среди наиболее ярких резидентов популярных мероприятий. Их концерты не только привлекают зрителей, но и создают пространство для обсуждения важных общественных вопросов.

Приходите на их выступления, чтобы стать частью музыкального диалога и насладиться уникальной атмосферой, которую они создают!