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Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт группы 25/17: Лето в Лужниках

15 августа на МТС Live Лето в Лужниках пройдет уникальный концерт группы 25/17. Это поистине русская музыкальная группа, которая занимает особое место на российской рэп-сцене. Их выступления всегда сопровождаются живым звуком, а тексты отличаются глубоким смыслом и социальной направленностью.

Глубокие тексты и уникальный стиль

Группа 25/17 известна своим острым мышлением и артистизмом. Их песни не только зажигают сердца слушателей, но и заставляют задуматься о важных социальных вопросах. На концерте прозвучат все легендарные треки, которые стали настоящими хитами.

Специальная атмосфера под открытым небом

Место проведения концерта — Лужники — выбрано не случайно. Это одна из самых известных площадок в Москве, которая создаст особую атмосферу для зрителей. Под открытым небом вы сможете насладиться не только музыкой, но и великолепным летним вечером.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт группы 25/17 обещает быть незабываемым. Убедитесь, что вы в числе тех, кто услышит их лучшие хиты вживую!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 2000 ₽

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