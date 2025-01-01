Концерт группы 25/17: Лето в Лужниках

15 августа на МТС Live Лето в Лужниках пройдет уникальный концерт группы 25/17. Это поистине русская музыкальная группа, которая занимает особое место на российской рэп-сцене. Их выступления всегда сопровождаются живым звуком, а тексты отличаются глубоким смыслом и социальной направленностью.

Глубокие тексты и уникальный стиль

Группа 25/17 известна своим острым мышлением и артистизмом. Их песни не только зажигают сердца слушателей, но и заставляют задуматься о важных социальных вопросах. На концерте прозвучат все легендарные треки, которые стали настоящими хитами.

Специальная атмосфера под открытым небом

Место проведения концерта — Лужники — выбрано не случайно. Это одна из самых известных площадок в Москве, которая создаст особую атмосферу для зрителей. Под открытым небом вы сможете насладиться не только музыкой, но и великолепным летним вечером.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт группы 25/17 обещает быть незабываемым. Убедитесь, что вы в числе тех, кто услышит их лучшие хиты вживую!