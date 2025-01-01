25/17. Русский подорожник. 10 лет.

Юбилейный концерт группы 25/17 в Краснодаре

Группа 25/17 готовится отметить 10 лет со дня выхода своего культового альбома «Русский подорожник». В честь этого события музыканты отправляются в тур, который включает концерт в Краснодаре. Это уникальная возможность для поклонников насладиться живым исполнением любимых треков и погрузиться в атмосферу, которую создает группа.

История альбома

«Русский подорожник» вышел в 2013 году и быстро завоевал популярность среди слушателей. Альбом стал знаковым для группы, объединив в себе элементы рэпа и рок-музыки, а также глубокие тексты, затрагивающие актуальные социальные темы. Многие песни с этого альбома до сих пор звучат на радиостанциях и остаются любимыми у фанатов.

Что ожидать от концерта

На юбилейном концерте зрителей ожидает не только исполнение хитов из альбома, но и яркое шоу с участием визуальных эффектов и неожиданными сюрпризами от музыкантов. Группа всегда радует своих поклонников энергией и харизмой, и этот вечер обещает стать незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события в музыкальной жизни страны!