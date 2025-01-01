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25/17. Русский подорожник. 10 лет.
Киноафиша 25/17. Русский подорожник. 10 лет.

25/17. Русский подорожник. 10 лет.

Социальная критика от рэп-героев «Нашествия» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы 25/17 в Краснодаре

Группа 25/17 готовится отметить 10 лет со дня выхода своего культового альбома «Русский подорожник». В честь этого события музыканты отправляются в тур, который включает концерт в Краснодаре. Это уникальная возможность для поклонников насладиться живым исполнением любимых треков и погрузиться в атмосферу, которую создает группа.

История альбома

«Русский подорожник» вышел в 2013 году и быстро завоевал популярность среди слушателей. Альбом стал знаковым для группы, объединив в себе элементы рэпа и рок-музыки, а также глубокие тексты, затрагивающие актуальные социальные темы. Многие песни с этого альбома до сих пор звучат на радиостанциях и остаются любимыми у фанатов.

Что ожидать от концерта

На юбилейном концерте зрителей ожидает не только исполнение хитов из альбома, но и яркое шоу с участием визуальных эффектов и неожиданными сюрпризами от музыкантов. Группа всегда радует своих поклонников энергией и харизмой, и этот вечер обещает стать незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события в музыкальной жизни страны!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 августа
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

25/17. Русский подорожник. 10 лет.

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