25/17. Русский подорожник. 10 лет

Группа 25/17 приглашает вас на дополнительный, посвященный десятилетию их культового альбома «Русский подорожник». Это возвращение к истокам — атмосфера старых добрых времен, когда музыка была ближе, а эмоции — сильнее.
Лучшие хиты и символы эпохи
На этом вечере прозвучат хиты, проверенные временем, и особенные треки, которые стали символами целой эпохи. Уникальный сет-лист напомнит о том, за что мы полюбили эту группу и их музыку.
Будьте частью истории
Этот концерт станет уникальной встречей с музыкой, которая объединяет поколения поклонников. 25/17 снова на сцене, чтобы подарить вам незабываемые впечатления.