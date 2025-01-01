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25/17. Русский подорожник. 10 лет
Киноафиша 25/17. Русский подорожник. 10 лет

25/17. Русский подорожник. 10 лет

Социальная критика от рэп-героев «Нашествия» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

К юбилею культового альбома

Группа 25/17 приглашает вас на дополнительный, посвященный десятилетию их культового альбома «Русский подорожник». Это возвращение к истокам — атмосфера старых добрых времен, когда музыка была ближе, а эмоции — сильнее.

Лучшие хиты и символы эпохи
На этом вечере прозвучат хиты, проверенные временем, и особенные треки, которые стали символами целой эпохи. Уникальный сет-лист напомнит о том, за что мы полюбили эту группу и их музыку.

Будьте частью истории
Этот концерт станет уникальной встречей с музыкой, которая объединяет поколения поклонников. 25/17 снова на сцене, чтобы подарить вам незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 августа
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 3500 ₽

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