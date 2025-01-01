25/17. Русский подорожник. 10 лет

К юбилею культового альбома

Группа 25/17 приглашает вас на дополнительный, посвященный десятилетию их культового альбома «Русский подорожник». Это возвращение к истокам — атмосфера старых добрых времен, когда музыка была ближе, а эмоции — сильнее.

Лучшие хиты и символы эпохи

На этом вечере прозвучат хиты, проверенные временем, и особенные треки, которые стали символами целой эпохи. Уникальный сет-лист напомнит о том, за что мы полюбили эту группу и их музыку.

Будьте частью истории

Этот концерт станет уникальной встречей с музыкой, которая объединяет поколения поклонников. 25/17 снова на сцене, чтобы подарить вам незабываемые впечатления.