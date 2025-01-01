Спектакль 24 часа из жизни женщины (по новелле С. Цвейга)

24 часа из жизни женщины. Камерный мюзикл по новелле Стефана Цвейга

Героиня новеллы Стефана Цвейга рассказывает о 24 часах, которые перевернули её жизнь. Это история бурных эмоций, страстей и водоворота чувств. Зрители смогут задаться вопросами: что было бы, если бы она поступила иначе? Жалеет ли она о том, что сделала и чего не сделала?

Музыкальная составляющая

Композитор Сергей Дрезнин создал лирический камерный мюзикл, российская премьера которого состоится в Театре музыки и поэзии. В спектакле звучит фрагмент композиции Feuer Frei группы Rammstein, что добавляет неожиданную нотку энергичности к эмоциональному сюжету.

Сергей Дрезнин: композитор и пианист

Сергей Дрезнин родился в Москве и получил образование в Центральной музыкальной школе, Гнесинском институте и Московской Государственной Консерватории имени П. И. Чайковского. Он является лауреатом Первой премии Всесоюзного конкурса композиторов и дипломантом Всероссийского конкурса пианистов Казань-77.

Дрезнин выступал с концертами в различных странах и является участником известных фестивалей, таких как Аннеси Классик во Франции и Бард-Фестиваль в Нью-Йорке. Он также основал Krassij Angel Company в Вене и является автором множества музыкальных спектаклей, которые ставились на сценах театров во всех уголках мира.

Постановка и достижения

В мае 2015 года в Париже состоялась премьера мюзикла 24 часа из жизни женщины (24 Heures de la vie d’une femme) по знаменитой новелле Стефана Цвейга. Спектакль стал известен и был признан на Всероссийском национальном фестивале и премии Музыкальное сердце театра в Екатеринбурге в ноябре 2022 года.

Фото на странице - Сергей Петров