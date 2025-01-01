Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
24 часа из жизни женщины (по новелле С. Цвейга)
Билеты от 1000₽
Киноафиша 24 часа из жизни женщины (по новелле С. Цвейга)

Спектакль 24 часа из жизни женщины (по новелле С. Цвейга)

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

24 часа из жизни женщины. Камерный мюзикл по новелле Стефана Цвейга

Героиня новеллы Стефана Цвейга рассказывает о 24 часах, которые перевернули её жизнь. Это история бурных эмоций, страстей и водоворота чувств. Зрители смогут задаться вопросами: что было бы, если бы она поступила иначе? Жалеет ли она о том, что сделала и чего не сделала?

Музыкальная составляющая

Композитор Сергей Дрезнин создал лирический камерный мюзикл, российская премьера которого состоится в Театре музыки и поэзии. В спектакле звучит фрагмент композиции Feuer Frei группы Rammstein, что добавляет неожиданную нотку энергичности к эмоциональному сюжету.

Сергей Дрезнин: композитор и пианист

Сергей Дрезнин родился в Москве и получил образование в Центральной музыкальной школе, Гнесинском институте и Московской Государственной Консерватории имени П. И. Чайковского. Он является лауреатом Первой премии Всесоюзного конкурса композиторов и дипломантом Всероссийского конкурса пианистов Казань-77.

Дрезнин выступал с концертами в различных странах и является участником известных фестивалей, таких как Аннеси Классик во Франции и Бард-Фестиваль в Нью-Йорке. Он также основал Krassij Angel Company в Вене и является автором множества музыкальных спектаклей, которые ставились на сценах театров во всех уголках мира.

Постановка и достижения

В мае 2015 года в Париже состоялась премьера мюзикла 24 часа из жизни женщины (24 Heures de la vie d’une femme) по знаменитой новелле Стефана Цвейга. Спектакль стал известен и был признан на Всероссийском национальном фестивале и премии Музыкальное сердце театра в Екатеринбурге в ноябре 2022 года.

Фото на странице - Сергей Петров

Купить билет на спектакль 24 часа из жизни женщины (по новелле С. Цвейга)

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
15 октября среда
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽
28 ноября пятница
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
28 февраля в 14:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Ученая семейка и Новый год
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Ученая семейка и Новый год
30 декабря в 11:00 Центральный дом актера
от 2400 ₽
Анна Каренина
12+
Мюзикл Опера
Анна Каренина
17 октября в 19:00 Московский театр оперетты
от 2300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше