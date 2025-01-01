22 июня...

На концерте выступят известные омские артисты, которые исполнят песни военного времени, а также современные произведения, вдохновленные событиями тех лет. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и поэзией, посвященной героям войны. Вход на концерт свободный, однако рекомендуется заранее забронировать места.
Омский дом актера расположен в центре города. Удобный доступ на общественном транспорте и наличие парковочных мест сделают ваш визит комфортным.
Не упустите возможность стать частью этого важного события и почтить память тех, кто сражался за наше будущее!