Концерт памяти о Великой Отечественной войне в Омске

На концерте выступят известные омские артисты, которые исполнят песни военного времени, а также современные произведения, вдохновленные событиями тех лет. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и поэзией, посвященной героям войны. Вход на концерт свободный, однако рекомендуется заранее забронировать места.

Интересные факты

22 июня – день начала Великой Отечественной войны, который ежегодно отмечается как День памяти и скорби.

Омск активно поддерживал фронт во время войны, и многие из омских артистов уходили на фронт, оставляя свою творческую карьеру.

Концерт в доме актера пройдет в формате, который позволит зрителям не только слушать, но и участвовать в обсуждении событий войны и ее влияния на современное общество.

Как добраться

Омский дом актера расположен в центре города. Удобный доступ на общественном транспорте и наличие парковочных мест сделают ваш визит комфортным.

Не упустите возможность стать частью этого важного события и почтить память тех, кто сражался за наше будущее!