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Киноафиша 22 июня...

22 июня...

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Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт памяти о Великой Отечественной войне в Омске

На концерте выступят известные омские артисты, которые исполнят песни военного времени, а также современные произведения, вдохновленные событиями тех лет. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и поэзией, посвященной героям войны. Вход на концерт свободный, однако рекомендуется заранее забронировать места.

Интересные факты

  • 22 июня – день начала Великой Отечественной войны, который ежегодно отмечается как День памяти и скорби.
  • Омск активно поддерживал фронт во время войны, и многие из омских артистов уходили на фронт, оставляя свою творческую карьеру.
  • Концерт в доме актера пройдет в формате, который позволит зрителям не только слушать, но и участвовать в обсуждении событий войны и ее влияния на современное общество.

Как добраться

Омский дом актера расположен в центре города. Удобный доступ на общественном транспорте и наличие парковочных мест сделают ваш визит комфортным.

Не упустите возможность стать частью этого важного события и почтить память тех, кто сражался за наше будущее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 26 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽
Омск, 15 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽

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