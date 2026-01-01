Концерт группы «Казённый Унитаз»

Приглашаем вас на энергичный концерт группы «Казённый Унитаз», которая представит свое творчество в формате Live Stars в Москве!

О группе

«Казённый Унитаз» - это thrash core группа из Барнаула, основанная в 2007 году музыкантами Иваном Морозовым и Никитой Горбом. Изначально они выступали под именем Alkohol Intoxication, что уже говорит о духе их музыкального творчества.

Музыка и стиль

Группа славится мощными и агрессивными звуками, наполненными критическими текстами, которые отражают современные реалии. Слушатели могут ожидать не только зажигательные рифы, но и глубокие, осмысленные композиции, способные впечатлить даже самых искушенных меломанов.

Почему стоит посетить?

Концерты «Казённого Унитаза» – это всегда уникальное событие. Они привлекают внимание своей энергией и оригинальным подходом к созданию музыки. Это отличная возможность увидеть живое исполнение на сцене и прикоснуться к культуре российской underground-музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Миллионы эмоций и незабываемые впечатления гарантированы.