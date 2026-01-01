Оповещения от Киноафиши
Казённый Унитаз
Казённый Унитаз

Казённый Унитаз

18+
О концерте

Концерт группы «Казённый Унитаз»

Приглашаем вас на энергичный концерт группы «Казённый Унитаз», которая представит свое творчество в формате Live Stars в Москве!

О группе

«Казённый Унитаз» - это thrash core группа из Барнаула, основанная в 2007 году музыкантами Иваном Морозовым и Никитой Горбом. Изначально они выступали под именем Alkohol Intoxication, что уже говорит о духе их музыкального творчества.

Музыка и стиль

Группа славится мощными и агрессивными звуками, наполненными критическими текстами, которые отражают современные реалии. Слушатели могут ожидать не только зажигательные рифы, но и глубокие, осмысленные композиции, способные впечатлить даже самых искушенных меломанов.

Почему стоит посетить?

Концерты «Казённого Унитаза» – это всегда уникальное событие. Они привлекают внимание своей энергией и оригинальным подходом к созданию музыки. Это отличная возможность увидеть живое исполнение на сцене и прикоснуться к культуре российской underground-музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Миллионы эмоций и незабываемые впечатления гарантированы.

Март
21 марта суббота
19:00
Live Stars Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь», цокольный этаж

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
8 апреля в 19:30 Comedy Hall
от 990 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
25 марта в 20:30 Сергеич
от 590 ₽
Женский юмор комиков с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор комиков с ТВ
28 марта в 18:30 Hidden Bar
