Спектакль 200 лет М. Е. Салтыкову-Щедрину (1826-1889)

Литературный моноспектакль о Салтыкове-Щедрине

27 января (15 по старому стилю) состоится моноспектакль, посвящённый 200-летию выдающегося писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова (Щедрин — псевдоним), классика русской литературы.

Творчество Салтыкова-Щедрина охватывает важнейшие исторические моменты в России. Он начал свою карьеру в эпоху жесткого контроля при императоре Николае I и продолжил писать во время «великих реформ» Александра II. Сложные социальные условия и коррупция, с которыми сталкивались обычные граждане, стали основой его остроумной сатиры. Будучи чиновником, Салтыков-Щедрин стал свидетелем того, как реформы практически не меняли ситуацию для низших слоев общества, а цензура лишь усложняла его литературную деятельность.

Спектакль и артист

Зрителям представится возможность оценить бессмертные произведения мастера в исполнении заслуженного артиста России, лауреата Всероссийских конкурсов и Царскосельской художественной премии, Алексея Емельянова. Спектакль включает тексты из сборника «Культурные люди», цикла «Пошехонские рассказы» и сатирического романа «Современная идиллия».

Музыкальное сопровождение спектакля состоит из записанных фрагментов произведений Альфреда Шнитке и гитарных интерлюдий, исполненных самим артистом. Продолжительность постановки — 2 часа с антрактом.

Спектакль пройдет в особняке Кочневой, что придаёт ему уникальную атмосферу и делает его важным культурным событием.