20 лет Коломенской
Киноафиша 20 лет Коломенской

Спектакль 20 лет Коломенской

18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юбилейное шоу театра на Коломенской

Приглашаем вас на праздничное шоу, посвященное юбилею театра на Коломенской! Это событие обещает быть ярким и талантливым, способным удивить и восхитить каждого зрителя.

Изящный сюжет и незабываемые моменты

В программе вас ждет изящный сюжет, наполненный множеством захватывающих моментов. Вы сможете насладиться морем песен, танцев и юмора, которые создадут атмосферу настоящего праздника.

Участие лучших артистов театра

Шоу будет проходить с участием всех лучших артистов театра, что гарантирует высокий уровень исполнения и великолепное качество представления.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Подарите себе и своим близким вечер, полный позитива и вдохновения. Ждем вас в нашем театре!

