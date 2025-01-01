2 рояля: Музыка сквозь века

Музыкальное единство: концерт «2Рояля»

Приглашаем вас на уникальный концерт «2Рояля», который предложит вам эстетическое погружение в мир фортепианного дуэта. Это выступление станет диалогом эпох, наполненным интеллектуальной и страстной музыкой, где классические шедевры встречаются с новаторским языком современности.

Программа концерта

На концерте вы услышите произведения великих композиторов:

Вивальди

Моцарт

Чайковский

Дебюсси

Рахманинов

Кроме того, вас ждут авторские интерпретации таких современных исполнителей, как:

Ray Charles

Elton John

Metallica

Adele

Формат концерта

Концерт пройдет в свободной рассадке в соответствии с категорией билетов. Длительность выступления составит 1 час 50 минут, разделённых на два отделения.

Дополнительные возможности

У вас есть возможность дополнительно пройти экскурсию по парадным залам театра, которая оплачивается отдельно. Начало экскурсии запланировано за час до концерта.

Не упустите шанс стать свидетелем уникального взаимодействия классики и современности на нашем концерте «2Рояля»!