2 рояля: Музыка сквозь века
2 рояля: Музыка сквозь века

2 рояля: Музыка сквозь века

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное единство: концерт «2Рояля»

Приглашаем вас на уникальный концерт «2Рояля», который предложит вам эстетическое погружение в мир фортепианного дуэта. Это выступление станет диалогом эпох, наполненным интеллектуальной и страстной музыкой, где классические шедевры встречаются с новаторским языком современности.

Программа концерта

На концерте вы услышите произведения великих композиторов:

  • Вивальди
  • Моцарт
  • Чайковский
  • Дебюсси
  • Рахманинов

Кроме того, вас ждут авторские интерпретации таких современных исполнителей, как:

  • Ray Charles
  • Elton John
  • Metallica
  • Adele

Формат концерта

Концерт пройдет в свободной рассадке в соответствии с категорией билетов. Длительность выступления составит 1 час 50 минут, разделённых на два отделения.

Дополнительные возможности

У вас есть возможность дополнительно пройти экскурсию по парадным залам театра, которая оплачивается отдельно. Начало экскурсии запланировано за час до концерта.

Не упустите шанс стать свидетелем уникального взаимодействия классики и современности на нашем концерте «2Рояля»!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
20:00 от 1500 ₽

