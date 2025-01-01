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2 Рояля: Музыка сквозь века
Киноафиша 2 Рояля: Музыка сквозь века

2 Рояля: Музыка сквозь века

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Долгожданная премьера в Талионе: «Наследие фортепианных шедевров для двух роялей»

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» готовит для вас незабываемый вечер, посвященный искусству фортепианного дуэта. Спектакль «Наследие фортепианных шедевров для двух роялей» обещает стать настоящим праздником музыки, где два рояля позволят пианистам продемонстрировать свое мастерство и виртуозность.

Историческое путешествие через века

Жанр фортепианного дуэта имеет богатую историю, начиная с эпохи барокко и доходя до современности. Зрители смогут насладиться произведениями, вдохновленными мелодиями классиков, таких как Вивальди и Адель. Здесь прошлое и будущее переплетаются, создавая завораживающий мир звуков, который погрузит вас в атмосферу музыки сквозь века.

Дополнительная информация

  • Продолжительность концерта: 1 час 50 минут (включает два отделения).
  • Рассадка: свободная, в зависимости от категории приобретенных билетов.
  • Экскурсия: возможность пройти по парадным залам перед концертом. Экскурсия оплачивается дополнительно и осуществляется при наличии мест.
  • Время начала экскурсии: за час до концерта.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое объединяет прошлое и настоящее в едином звучании!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
20:00 от 1500 ₽

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