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2 капитана / Nastya Mamita на Неве
Киноафиша 2 капитана / Nastya Mamita на Неве

2 капитана / Nastya Mamita на Неве

6+
Возраст 6+

О концерте

Акустический концерт на корабле в Санкт-Петербурге: 2 капитана и Nastya Mamita

В этом сезоне зрители ждёт уникальное музыкальное событие – акустический концерт, в котором примут участие 2 капитана и Nastya Mamita. Мероприятие организовано командой Nevatrip в сотрудничестве с Димой Артемьевым (ПАПА) и Вовой Сидоровым.

Концерт станет частью фестиваля «Инди на воде», который продлится всё лето. Уникальная атмосфера на борту позволит насладиться живой музыкой и великолепными видами.

Музыка и настроение

Музыка 2 капитана – это сочетание лёгкой меланхолии и гитарного драйва. Их инди-рок затрагивает темы любви, дружбы и свободы. Под звуки их песен хочется провести тёплые летние ночи с близкими, создавая незабываемые воспоминания.

Количество капитанов в названии не зависит от количества музыкантов на сцене, но музыка группы непременно улучшит вкус вашего вина!

Что касается Nastya Mamita, то её произведения можно сравнить с тёплым одеялом, полным искренности и разнообразных эмоций. Артистка успешно сочетает жанры: инди, соул, хип-хоп и поп. Пронзительные тексты и яркие мелодии – это то, что делает её выступления особенными, а последние хиты завораживают своей цепкостью и харизмой.

Маршрут прогулочного теплохода

Концерт пройдёт на теплоходе, который стартует с Университетской набережной и движется в сторону Дворцового моста. Судно выйдет в Малую Неву и доберётся до Вантового моста, с остановкой перед панорамой Финского залива, Лахта Центра и Газпром Арены.

После этого теплоход вернётся обратно в парадную Неву, проходя мимо Петропавловской крепости и достигая Литейного моста, а затем вновь вернётся к причалу отправления. Это будет не только музыкальный, но и визуальный праздник!

Купить билет на концерт 2 капитана / Nastya Mamita на Неве

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В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
19:30
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
от 1790 ₽

Фотографии

2 капитана / Nastya Mamita на Неве 2 капитана / Nastya Mamita на Неве 2 капитана / Nastya Mamita на Неве 2 капитана / Nastya Mamita на Неве

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