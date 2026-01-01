Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На цепи» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
1984
Киноафиша 1984

Спектакль 1984

16+
Режиссер Татьяна Шаталова, Ксения Лобунцов
Возраст 16+

О спектакле

Премьера спектакля по роману Джорджа Оруэлла в Балтийском доме

Театр-фестиваль «Балтийский дом» рад сообщить о выступлении Донецкого Нового театра с постановкой по знаменитому роману Джорджа Оруэлла «1984». Режиссеры Татьяна Шаталова и Ксения Лобунцова создали спектакль, который затрагивает не только темы антиутопии, но и показывает трагедию маленького человека, стремящегося сохранить свои чувства и память в условиях тоталитарного режима.

О спектакле

Спектакль «1984» обещает быть интересным для тех, кто ценит глубокие драматические истории и актуальные социальные темы. Создатели отмечают: «Для нас этот спектакль — это не просто антиутопия. Это прежде всего трагедия маленького человека, зажатого в тиски, его отчаянная попытка сохранить право на чувства и память».

О Донецком Новом театре

Донецкий Новый театр — это первая независимая театральная площадка Донецка, открыт в декабре 2024 года. Театр объединяет современных режиссеров и талантливых актеров, а также всех, кто по-настоящему любит искусство. В этом году на фестивале они представят свой уникальный взгляд на классическое произведение, которое не теряет своей актуальности и сегодня.

Купить билет на спектакль 1984

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
9 апреля четверг
19:30
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1700 ₽

В ближайшие дни

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше