Премьера спектакля по роману Джорджа Оруэлла в Балтийском доме

Театр-фестиваль «Балтийский дом» рад сообщить о выступлении Донецкого Нового театра с постановкой по знаменитому роману Джорджа Оруэлла «1984». Режиссеры Татьяна Шаталова и Ксения Лобунцова создали спектакль, который затрагивает не только темы антиутопии, но и показывает трагедию маленького человека, стремящегося сохранить свои чувства и память в условиях тоталитарного режима.

О спектакле

Спектакль «1984» обещает быть интересным для тех, кто ценит глубокие драматические истории и актуальные социальные темы. Создатели отмечают: «Для нас этот спектакль — это не просто антиутопия. Это прежде всего трагедия маленького человека, зажатого в тиски, его отчаянная попытка сохранить право на чувства и память».

О Донецком Новом театре

Донецкий Новый театр — это первая независимая театральная площадка Донецка, открыт в декабре 2024 года. Театр объединяет современных режиссеров и талантливых актеров, а также всех, кто по-настоящему любит искусство. В этом году на фестивале они представят свой уникальный взгляд на классическое произведение, которое не теряет своей актуальности и сегодня.