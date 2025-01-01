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1984
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Киноафиша 1984

Спектакль 1984

18+
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Спектакль «1984»: Путешествие в мир антиутопии

Роман Джорджа Оруэлла «1984» — это пугающая антиутопия о мире тотального контроля, где личность и свобода обречены на исчезновение. Главный герой, Уинстон Смит, пытается сохранить в себе искру человеческого достоинства в условиях безжалостного режима, где каждый шаг и мысль подчинены тирании Большого Брата.

Мрачное путешествие по лабиринтам страха

На сцене эта история превращается в мрачное путешествие, отражающее бесконечное наблюдение и подавление героев враждебным «Большим Братом». Зритель становится свидетелем трагедии человека, который пытается сохранить свободу мысли и чувств в мире, где любое отклонение от нормы жестоко карается.

Вопросы о природе человеческого общества

Спектакль не просто рассказывает о тревогах героев, но и задаёт важные вопросы о природе человеческого общества и личной ответственности. Кто мы, если нас лишают индивидуальности? Можно ли выжить, когда вокруг — лишь страх и ложь?

Современные параллели

«1984» на сцене — это вызов современности. В мире, где технологии всё глубже проникают в личную жизнь, а контроль и манипуляции становятся всё изощрённее, спектакль напоминает, что цена свободы — постоянная бдительность и мужество.

Размышления о границах человеческой сущности

Постановка не даёт простых ответов, но заставляет задуматься о том, как мы строим свои границы, какую роль играют правда и ложь в нашей жизни и что значит быть человеком. Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое оставляет глубокий след в душе каждого зрителя.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Эдгард Арутюнов
Сергей Фатьянов
Анна Помысухина
Артем Брагин
Станислав Колескин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 2500 ₽
9 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
21:00 от 1100 ₽
23 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
21:00 от 1100 ₽

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