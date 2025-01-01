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1983. Минимализм на органе
Билеты от 600₽
Киноафиша 1983. Минимализм на органе

1983. Минимализм на органе

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Органный концерт Даниэля Сальвадора

Испанский органист Даниэль Сальвадор представляет программу, посвященную минимализму — одному из самых популярных направлений в современной музыке. Минимализм, находящий поклонников как среди академических слушателей, так и широкой публики, давно стал неотъемлемой частью музыкального мира. Орган, казалось бы, инструмент из иной эпохи, прекрасно раскрывает красоту минималистических композиций. В этом концерте прозвучат сочинения ведущих композиторов минимализма из Европы и США, которые открывают новые грани звучания органа.

В программе:

  • Арво Пярт. Annum per annum («Год за годом»). Эстония, 1980
  • Ховард Скемптон. Recessional («Стих повечерия»). Англия, 1983
  • Томас Оберг. Ноктюрн. Швеция, 1983
  • Арво Пярт. Pari Intervallo («На ровном расстоянии»). Эстония, 1980
  • Ад Ваммэс. Miroir («Зеркало»). Нидерланды, 1989
  • Микаэл Таривердиев. Ария из концерта для органа «Кассандра». СССР, 1984
  • Филип Гласс. Танец N°4. США, 1988
  • Герберт Агустссон. Vígsla («Инаугурация»). Исландия, 1983
  • Джон Кейдж. Souvenir («Сувенир»). США, 1983

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 мая
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 600 ₽

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