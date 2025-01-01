1983. Минимализм на органе

Органный концерт Даниэля Сальвадора

Испанский органист Даниэль Сальвадор представляет программу, посвященную минимализму — одному из самых популярных направлений в современной музыке. Минимализм, находящий поклонников как среди академических слушателей, так и широкой публики, давно стал неотъемлемой частью музыкального мира. Орган, казалось бы, инструмент из иной эпохи, прекрасно раскрывает красоту минималистических композиций. В этом концерте прозвучат сочинения ведущих композиторов минимализма из Европы и США, которые открывают новые грани звучания органа.

В программе: