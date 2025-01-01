Меню
1935. Ровесники
Киноафиша 1935. Ровесники

Спектакль 1935. Ровесники

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный спектакль Челябинского театра кукол

Челябинский театр кукол был основан 2 октября 1935 года и за свою долгую историю стал знаковым явлением в культурной жизни города. В этот же год произошли многие важные события, повлиявшие на развитие страны и мировой культуры. Среди них открытие московского метро и установка звёзд на шпиле Кремля. В далеком Челябинске, тем не менее, произошло даже более значимое - возник первый театр кукол.

История и традиции театра

Театр кукол не просто развлекает, он берет на себя ответственность за воспитание зрителей. В ходе историй, отрефлексированных и интерпретированных театром, зрители ощущают поддержку и понимание. Каждый человек в нашем театре словно находится под крылом добрых медсёстр-ангелов, которые направляют его по жизненному пути. Это помогает формировать исключительные судьбы и зрителей, и артистов.

Что ждать от юбилейного спектакля

Как из обыкновенной девочки или мальчика вырастает великая личность? Как провинциальный театр становится любимым и необходимым для нескольких поколений зрителей? Эти вопросы будут раскрыты в нашем юбилейном спектакле-концерте. Спектакль наполнен умным юмором, насыщен искусством и поражает мастерством актёров-кукловодов. Он удивляет безграничными возможностями театра кукол и погружает зрителя в удивительный мир кукольного искусства.

Не пропустите этот уникальный спектакль, который станет настоящим праздником для всех любителей театра и искусства!

